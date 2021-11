Anagni: assessore Lazio Di Berardino riceve premio internazionale Bonifacio VIII per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'assessore al Lavoro, Formazione e Politiche per la ricostruzione della Regione Lazio Claudio Di Berardino ha ricevuto ieri il premio internazionale Bonifacio VIII per la pace e il titolo di Senatore Accademico Onorario da parte dell'Accademia Bonifaciana. Il riconoscimento nasce dall' "impegno profuso e il fattivo contributo culturale sociale per la realizzazione degli ideali e degli scopi e per un valori richiamati dalle finalità perseguite dall'Accademia Bonifaciana". Nel suo intervento l'assessore ha ringraziato l'Accademia per il prestigioso premio, citando il 130esimo anniversario dall'emanazione della Rerum Novarum di Papa Leone XIII.