Anagni: assessore Lazio Di Berardino riceve premio internazionale Bonifacio VIII per la pace (2)

- "L'enciclica del Papa introdusse - si legge in una nota - per affrontare il tema della lotta e contrasti sociali, un approccio basato sulla mediazione, ammettendo per la difesa dei diritti dei lavoratori le associazioni 'sia di soli operai sia miste di operai e padroni'. La portata storica dell'Enciclica- ha detto Di Berardino - risiede anche in un approccio quanto mai attuale alla conflittualità tra i gruppi sociali. Ancora oggi la mediazione e l'ascolto delle varie esigenze sono uno strumento per trovare soluzioni condivise. Naturalmente oggi lo spirito che anima le istituzioni come la Regione Lazio è volto a assicurare medesimi diritti e opportunità a tutti, a prescindere dalla classe di provenienza". (segue) (Com)