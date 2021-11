Anagni: assessore Lazio Di Berardino riceve premio internazionale Bonifacio VIII per la pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È, inoltre, aiutando chi è più in difficoltà che si realizza quella democrazia consacrata dalla Carta Costituzionale. I valori che ispirano l'attività istituzionale della Regione Lazio e gli obiettivi sempre da raggiungere sono la creazione di reali opportunità per tutti, specie per chi è in difficoltà in questo momento storico: giovani, donne, disoccupati, disabilità, lavoratori a rischio di disoccupazione. Il salto, che è anche culturale, risiede nelle politiche attive del lavoro, investimenti destinati a aiutare le persone a entrare o ricollocarsi nel lavoro. Ricordiamo i grandi investimenti fatti dalla Regione Lazio - esempio virtuoso in Italia- e la collaborazione fattiva con il Governo che permette di introdurre nel Lazio nuovi piani e misure contro la disoccupazione. Gli ingredienti sono: formazione, aggiornamento professionale, risorse, servizi efficienti e vicini alle persone, dialogo e coinvolgimento con tutte le parti sociali. Si vince uniti. Si vince ascoltando le esigenze di tutti", conclude. (Com)