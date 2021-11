© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non dobbiamo sottovalutare il segnale di allerta, ma neanche sfociare in allarmismo. La situazione epidemica in Italia, assieme a Spagna e Portogallo è la migliore di tutta Europa". Lo ha detto Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) a "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)