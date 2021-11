Etiopia: ad Addis Abeba manifestazione anti-Usa a sostegno del premier Ahmed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di etiopi hanno manifestato oggi ad Addis Abeba a sostegno del primo ministro Abiy Ahmed, accusando gli Stati Uniti di essere dietro l’avanzata verso la capitale dei ribelli tigrini e oromo. I dimostranti si sono raccolti in piazza Meskel, nel centro della città, molti con la bandiera nazionale etiope. “Vergogna Usa”, si legge sul cartello mostrato da un manifestante, mentre un altro invita Washington a “smettere di succhiare il sangue etiope”. Il sostegno degli Stati Uniti ai ribelli è divenuto particolarmente evidente venerdì 5 novembre, quando a Washington è stato firmato un accordo per la formazione di un ampio fronte anti-governativo. L'intesa è stata siglata da nove gruppi: il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), l'Esercito di liberazione oromo (Ola), il Fronte dell'unità democratica rivoluzionaria afar, il Movimento democratico agaw, il Movimento di liberazione popolare di Benishangul, l'Esercito di liberazione del popolo di Gambella, il Movimento globale per i diritti e la giustizia kimant/ Partito democratico kimant, il Fronte di liberazione nazionale sidama e la Resistenza dello Stato somalo. (segue) (Res)