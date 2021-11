© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vedo perché non offrire la vaccinazione alla fascia 5-11 anni" non arriva l'approvazione da Ema e Aifa. Lo ha detto Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Seppur raramente, anche i bambini sviluppano forme gravi o persistenti di Covid-19", ha spiegato. (Rin)