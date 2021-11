Green pass: Bernardo, urge stretta su cortei no vax, servono misure straordinarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In situazioni straordinarie, servono misure straordinarie. Se la libertà di pensiero è sacra, altrettanto vitale è evitare la ripresa dei contagi, i danni ai commercianti, l'immobilizzazione di Milano con tutti i danni che ne conseguono". Lo afferma in una nota Luca Bernardo, consigliere comunale di Milano sulla sedicesima manifestazione dei "no vax" di ieri. "In democrazia - prosegue - serve il rispetto pieno delle regole del vivere e del vivere civile. Manifestare è diritto e dovere civile,ma con attenzione verso gli altri, soprattutto verso chi si e vaccinato per protezione e prevenzione". Domani in Aula chiederò che si decida di provvedere già per sabato prossimo senza indugi. Non possiamo più assistere a quanto accade ogni fine settimana soprattutto a fronte di un problema di natura sanitario prima,socio-economico poi. Che cosa si aspetta ancora?", conclude. (Com)