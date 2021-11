© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da qui al 31 dicembre sulla proroga dello stato emergenza "passa ancora del tempo" per considerare l'ipotesi, ma o si "firma entro il 31 gennaio o servono provvedimenti legislativi per andare oltre". Lo ha detto Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Non se n'è affatto discusso". (Rin)