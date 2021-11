Ostia: controlli carabinieri nel fine settimana, un arresto e sei denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana, i carabinieri della compagnia di Roma Ostia, con il supporto dei colleghi del Nas di Roma, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, con particolare attenzione ai centri di Ostia e Acilia, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, in materia di armi e stupefacenti, nonché teso a verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sulla sicurezza alimentare da parte degli esercizi commerciali. Il servizio ha portato ad un arresto e a sei deferimenti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Roma per vari reati, alla segnalazione alla Prefettura di Roma di 5 consumatori di sostanze stupefacenti e ad elevare sanzioni amministrative ad un esercizio di ristorazione, con il sequestro di alimenti non tracciati. (segue) (Rer)