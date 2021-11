Ostia: controlli carabinieri nel fine settimana, un arresto e sei denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Acilia hanno arrestato un 35enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in quanto, ad esito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 5 g di cocaina e 10 g di hashish, già suddivise in dosi, pronte allo spaccio, occultate in alcuni bicchieri di un mobile del salone di casa, nonché di un bilancino di precisione e materiale vario per taglio e confezionamento. Quanto rinvenuto è stato sequestrato mentre l’uomo è stato ristretto ai domiciliari, in attesa del giudizio di convalida. (segue) (Rer)