Ostia: controlli carabinieri nel fine settimana, un arresto e sei denunce (3)

- I carabinieri della stazione di Ostia e della Sezione radiomobile della Compagnia, in diverse circostanze, hanno deferito per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere un 34enne e un 58enne fermati in strada e trovati in possesso, senza giustificato motivo, di 3 coltelli a serramanico, di varia lunghezza. I militari hanno poi deferito per guida in stato di ebbrezza un 23enne, fermato in macchina in evidente stato di alterazione, come confermato dagli accertamenti alcolemici svolti, che hanno rilevato un tasso di oltre 2 g/l. Al ragazzo è stata ritirata la patente, che potrà essere sospesa fino a 2 anni, e dovrà pagare sanzioni pecuniarie di diverse migliaia di euro. (segue) (Rer)