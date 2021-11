Ostia: controlli carabinieri nel fine settimana, un arresto e sei denunce (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro 52enne di origini romene, con precedenti, è stato fermato in strada subito dopo aver asportato da un esercizio commerciale un orologio dal valore di circa 70 euro ed è stato denunciato per furto aggravato. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Nella rete dei controlli è finito anche un 38enne, già ristretto alla detenzione domiciliare, denunciato con l’accusa di evasione perché è stato trovato al di fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, e un 42enne denunciato per non aver rispettato l’obbligo di permanenza domiciliare notturna imposta dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale alla quale era sottoposto, venendo fermato al di fuori della sua abitazione in orario non consentito. (segue) (Rer)