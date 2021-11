Ostia: controlli carabinieri nel fine settimana, un arresto e sei denunce (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle attività, i carabinieri hanno anche segnalato 5 giovani all’Ufficio territoriale del Governo di Roma, perché trovati in possesso di dosi di hashish. Infine, i carabinieri della Compagnia di Roma Ostia con il supporto specialistico dei colleghi del Nas di Roma, hanno controllato alcuni esercizi di ristorazione, uno quali sanzionato per carenze igienico-sanitarie e per la mancata tracciabilità degli alimenti utilizzati, procedendo al sequestro di circa 20 kg di prodotti ittici e di carne. All’esercente sono state elevate sanzioni pecuniarie per un ammontare di 2.500 euro. (Rer)