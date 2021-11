Milano: Sala, se politici non si svegliano su lavoro femminile verranno spazzati via presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della parità di trattamento tra uomo e donna per le opportunità lavorative “noi politici dobbiamo svegliarci ora altrimenti verremo spazzati via in poco tempo”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo alla manifestazione “Elle Active” all'Università Cattolica intervistato da Corrado Formigli. “Il 15 per cento dei sindaci italiani è donna- ha ricordato Sala – non abbiamo mai avuto un presidente del Consiglio e della Repunblica donna, quindi la poltica deve cambiare. Sala ha poi accennato all'incontro avuto con il deputato del Partito democratico Alessandro Zan al teatro Elfo Puccini nei giorni scorsi per riproporre la legge contro l'omotransfobia: “Si parlava di cosa fare per rilanciare la legge, se ricominciamo con il muro contro muro non si va da nessuna parte, nell'occasione ho dtto che la politica ha dato una brutta interpretazione di un tema sentito dai giovani, loro lo hanno superato e qui qui è la stessa cosa: la gente lo ha già superato e se noi politici non ce ne accorgiamo verremo spazzati via in breve tempo, quindi bisogna svegliarsi ora”. (Rem)