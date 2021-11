Vaticano: Papa, in Etiopia prevalga concordia fraterna e via pacifica del dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appello del Santo Padre, dopo la recita dell’Angelus, affinché ritorni la pace in Etiopia: "Seguo con attenzione le notizie che giungono dal Corno d’Africa - ha detto - in particolare dall’Etiopia, scossa da un conflitto che si protrae da più di un anno, che ha causato numerose vittime e una grave crisi umanitaria. Invito tutti alla preghiera per quelle popolazioni così duramente provate - ha continuato Bergoglio - e rinnovo l’appello affinché prevalgano la concordia fraterna e la via pacifica del dialogo". Il Papa ha quindi concluso: "Assicuro la mia preghiera anche per le vittime provocate dall’incendio in Sierra Leone". (Civ)