Carrara: Bergamini, solidarietà a Musetti, Giannini e Ragini

- "Esprimo la mia vicinanza a Gianni Musetti, Stefania Giannini e Davide Ragini, vittime di una violenta aggressione a Carrara. La violenza non è mai la strada per far valere opinioni differenti. Auspico che i responsabili vengano presto individuati ed assicurati alla giustizia". Lo scrive su Twitter il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini, in merito all'aggressione, nelle ultime ore, nei confronti di militanti di Forza Italia. (Rin)