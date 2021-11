Roma: sorprese a rubare vestiti, due donne in manette (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le arrestate sono state condotte presso la caserma di Tivoli e messe a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Roma che lunedì le processerà per il reato di rapina impropria e false dichiarazioni sulla loro generalità. Le due, infatti, una volta in caserma e sprovviste di documenti, hanno anche riferito falsi nominativi per tentare di sviare le immediate indagini sui loro precedenti; le impronte digitali e i sistemi informatici dell’Arma però hanno svelato la loro identità e il loro curriculum criminale non nuovo a certi episodi. (Rer)