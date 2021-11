Ucraina: Tymoshenko (Patria), Kiev ha perso l'opportunità di acquistare gas a basso prezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ucraine hanno perso l'opportunità questa estate di acquistare e pompare gas naturale negli impianti di stoccaggio sotterraneo a prezzi inferiori: questo avrebbe contribuito ad evitare una crisi nel settore energetico. Lo ha affermato la leader del partito Patria (Batkivshchyna), Yulia Tymoshenko, in una intervista all'emittente televisiva "Ucraina-24". "In estate, quando il gas costa poco, e quest'estate era sei volte più economico che sul mercato mondiale, l'Ucraina ha sempre pompato gas negli impianti di stoccaggio. Potremmo pompare 38 miliardi (metri cubi) e oggi in nel nostro Paese non ci sarebbe una crisi", ha affermato. Tymoshenko ritiene che in questo caso il costo del gas e del riscaldamento per gli ucraini sarebbe "minimo". L'ex premier ha definito la situazione attuale una catastrofe per la quale "pagherà ogni singolo cittadino" del Paese. A partire dal primo novembre, le strutture di stoccaggio sotterraneo di gas dell'Ucraina contenevano 18 miliardi di metri cubi di gas, il 36 per cento in meno rispetto al primo novembre 2020. L'operatore dei servizi di fornitura del gas (Gts) ucraino ha reso noto che da novembre la selezione di gas dagli impianti di stoccaggio del Paese è aumentata di 3,5 volte, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Rum)