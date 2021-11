Lavoro: Bonetti, con legge di bilancio obbligatorio il congedo parentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dall'approvazione della legge di bilancio si introdurrà come obbligagtorio il congedo di paternità per riaffermare che della cura e dell'educazione dei figli se ne devono occupare sia le donne sia gli uomini”. Lo ha detto il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti intervenendo alla manifestazione Elle Active all'Università Cattolica intervistata da Corrado Formigli. “Questo toglie un meccanismo di disparità di ingresso nel mondo del lavoro”, ha sottolineato il ministro, spegando che occorre anche una riorganizzazione dei servizi come gli asili nido: “in cinque anni abbiamo una previsione del raddoppio dei posti – ha annunciato – e quondi arrivare alla copertura di media nazionale del 50 per cento dell'offerta disponibile, più o meno a livello della Francia”. (Rem)