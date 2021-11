Lavoro: Bonetti, con Pnrr bandi premialità che favoriscano partecipazione femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza ndr.) stiao sperimentando una misura straordinariamente innovativa nel nostro Paese: per legge, le gare di appalto per accedere ai fondi in arrivo dall'Europa, saranno vincolate a una rendicontazione di trasparenza, per esempio salariale e saranno obbligate ad assumere almeno il 30 per cento di donne giovani. E poi le stazioni appaltanti sono obbligate a inserire nei bandi premialità che favoriscano la partecipazione femminile”. Lo ha detto il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti intervenendo alla manifestazione Elle Active all'Università Cattolica intervistata da Corrado Formigli. “I soldi dell'Europa devono servire per cambiare il sistema e, quindi, su questo progetto sperimentiamo cose nuove”, ha concluso. (Rem)