Libia: procura indaga su "omicidi, rapimenti e torture" avvenuti a Tarhuna

- La Procura della Libia sta indagando su "omicidi, detenzioni extragiudiziali, rapimenti e torture, lesioni personali e violazioni di domicilio commessi dal gruppo armato che controllava la città di Tarhuna negli anni passati". In una nota su Facebook, l’ufficio del procuratore generale, Al Saddiq Al Sour, ha dato notizia di un incontro dei magistrati con gli alti funzionari del ministero dell’Interno per fare il punto “delle indagini preliminari e dei loro risultati, comprese le procedure per l'individuazione delle fosse comuni e l'esumazione dei corpi e dei resti delle vittime". L'ufficio ha indicato che "la Procura ha adottato misure dirette per indagare sulle violazioni attribuite ai leader e agli elementi del gruppo armato noto come ‘Al Kaniyat’ dal 2017”, aggiungendo di aver “emesso una serie di misure cautelari, in particolare l'emissione di mandati d'arresto nei confronti di alcuni leader del gruppo e dei loro seguaci in data 13/11/2017”. L'ufficio ha ricordato la necessità di fornire ogni forma di sostegno e risarcimento possibile alle famiglie delle vittime, spiegando che le analisi del DNA saranno condotte “nei migliori laboratori riconosciuti e per avere i loro risultati il prima possibile”. (Lit)