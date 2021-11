© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I no Green pass "dicono di manifestare per la libertà, aggredendo quella altrui". Lo afferma il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola. "Un paradosso non più accettabile. Noi siamo con Saverio Tommasi di Fanpage e con tutti i giornalisti minacciati solo perché fanno il loro lavoro", scrive Amendola su Twitter. (Res)