- La quarta ondata di Covid "minaccia anche l'Italia. Ritornano a salire contagi, morti e ricoveri. Si valuti di allargare l'accesso alla terza dose anche agli under 60 e si consideri seriamente l’opzione dell’obbligo vaccinale". Lo afferma in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. "C'è bisogno di uno sforzo finale deciso per uscire dalla pandemia", conclude. (Com)