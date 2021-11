Concorrenza: Fratoianni, da governo dei migliori privatizzazioni selvagge (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insomma, la soluzione del governo dei migliori - conclude Fratoianni - è mettere tutto in vendita, in balia del mercato e del miglior offerente. E se aumentano i costi e si riducono i servizi (come sempre accaduto)? Pazienza. Non è un caso che Confindustria aveva definito Draghi 'l'uomo della necessità'. E quale sia questa necessità è evidente. Difendere lo status quo, rafforzare im-prenditori e libero mercato, impedire ogni cambiamento di redistribuzione e giustizia sociale.Non va bene, assolutamente non va bene". (Com)