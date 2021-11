Nicaragua: aperti i seggi per le elezioni generali, ma i candidati dell'opposizione sono in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tengono oggi le elezioni generali in Nicaragua. L'appuntamento elettorale, che vede il presidente Daniel Ortega candidato alla sua propria successione, è stato definito all'unanimità da tutti gli osservatori internazionali carente delle garanzie minime di trasparenza ed equità. Sette precandidati dell'opposizione alla presidenza si trovano in carcere e a nulla sono valsi i numerosi appelli in favore della loro liberazione. L'ultimo in ordine di tempo è arrivato dalla Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) e dall’ufficio regionale dell’Alto commissariato Onu per i diritti umani (Oacnudh). (segue) (Mec)