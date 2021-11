Nicaragua: aperti i seggi per le elezioni generali, ma i candidati dell'opposizione sono in carcere (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già in un rapporto pubblicato il 28 ottobre la Cidh aveva denunciato che le elezioni generali in programma in Nicaragua il 7 novembre non rispettano gli standard per essere elezioni libere, eque e trasparenti. La concentrazione del potere da parte dell’esecutivo, si legge, ha fatto del Nicaragua uno stato di polizia, dove il governo ha instaurato un regime che sopprime le libertà, attraverso il controllo e la sorveglianza dei cittadini e la repressione esercitata dalle istituzioni di sicurezza. Nel Paese, prosegue lo studio, non esiste un sistema di pesi e contrappesi poiché tutte le istituzioni rispondono alle decisioni dell’esecutivo. (segue) (Mec)