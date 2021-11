Nicaragua: aperti i seggi per le elezioni generali, ma i candidati dell'opposizione sono in carcere (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nel Paese attira da tempo le critiche della comunità internazionale. Mercoledì il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il Renacer Act sul Nicaragua, che aumenta la pressione diplomatica degli Stati Uniti sul governo di Daniel Ortega. La legge è passata alla Camera dopo essere stata approvata dal Senato lo scorso agosto e passerà ora al presidente Joe Biden per la firma. “Non capita molto spesso che repubblicani e democratici siano in grado di riunirsi in questi giorni per trovare un terreno comune, questo disegno di legge è una rara eccezione. Stiamo assistendo al peggior assalto autoritario alla democrazia in America Latina da decenni, e sono orgoglioso di guidare questo sforzo”, ha detto Chairman Menendez, presidente della commissione Esteri del Senato Usa. (segue) (Mec)