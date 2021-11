Nicaragua: aperti i seggi per le elezioni generali, ma i candidati dell'opposizione sono in carcere (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge propone nuove iniziative per monitorare e affrontare la corruzione del governo e della famiglia del presidente nicaraguense Daniel Ortega, nonché le violazioni dei diritti umani perpetrate dalle forze di sicurezza nicaraguensi. Il Renacer Act richiede inoltre al governo degli Stati Uniti di aumentare le sanzioni contro gli attori chiave del regime di Ortega che hanno impedito elezioni democratiche in Nicaragua e di ampliare il coordinamento delle sanzioni con il Canada e l'Unione europea. Il disegno di legge chiede anche al ramo esecutivo di aprire una revisione formale per determinare se al Nicaragua debba essere consentita la partecipazione all'Accordo di libero scambio dell'America centrale (Cafta) e richiede maggiori rapporti di intelligence sulle attività russe in Nicaragua e una revisione delle vendite di armi russe al Nicaragua per potenziali sanzioni. (segue) (Mec)