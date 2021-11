Nicaragua: aperti i seggi per le elezioni generali, ma i candidati dell'opposizione sono in carcere (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre questa settimana l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, ha affermato che "più" delle prossime elezioni in Venezuela previste per il 21 novembre, sono le elezioni presidenziali di questa domenica in Nicaragua a "preoccuparlo" di più. "Sono più preoccupato per il Nicaragua, dove le elezioni sono una completa farsa", ha detto Borrell a Lima, in Perù, nel corso si una visita ufficiale. "Non possiamo aspettarci che questo processo produca un risultato legittimo che possiamo considerare", ha affermato Borrell, che ha descritto l'attuale situazione in Nicaragua come "una delle più gravi attualmente nell'intera regione. (segue) (Mec)