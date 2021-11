Nicaragua: aperti i seggi per le elezioni generali, ma i candidati dell'opposizione sono in carcere (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 11 ottobre il Consiglio dell'Unione europea ha prorogato di un anno, fino al 15 ottobre 2022, il quadro per l'imposizione di misure restrittive mirate in considerazione della situazione in Nicaragua. Il regime di sanzioni, introdotto originariamente nell'ottobre 2019 per far fronte "al deterioramento della situazione politica e sociale in Nicaragua", riguarda persone ed entità responsabili di abusi o violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Nicaragua, nonché persone e entità le cui azioni, politiche o attività compromettono la democrazia e lo stato di diritto. Le sanzioni, attualmente disposte nei confronti di 14 persone, sono concepite in modo "da non danneggiare la popolazione nicaraguense o l'economia del Paese", ha ricordato il Consiglio. Le persone figuranti nell'elenco Ue sono soggette al congelamento dei beni ed è fatto divieto ai cittadini e alle entità dell'Ue di mettere fondi a loro disposizione. Le persone fisiche sono inoltre soggette a un divieto di viaggio nell'Ue. (Mec)