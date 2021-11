Germania: Soeder (Csu), necessario mettere in funzione gasdotto Nord Stream 2 il prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria mettere in funzione il prima possibile il gasdotto Nord Stream 2 per garantire forniture di gas stabili in Germania in vista della stagione fredda. Lo ha detto il presidente della Csu e primo ministro della Baviera, Markus Soeder. "È necessaria una strategia saggia per garantire l'alimentazione. A questo proposito, ci sono buone ragioni per lanciare presto il gasdotto Nord Stream 2 per riportare i prezzi del gas a un livello normale", ha detto Soder in un'intervista a "Funke Mediengruppe". "Non possiamo semplicemente stare da parte e guardare i prezzi crescere in vista del freddo inverno", ha aggiunto. Secondo Soeder, "la gente si aspetta una soluzione rapida" al problema. "Ci stiamo ritirando dalla produzione di carbone e nucleare e la mancanza di risorse sta diventando sempre più grave. I prezzi crescono e la nostra domanda di elettricità aumenta a causa della digitalizzazione e dell'uso di veicoli elettrici. A questo proposito, abbiamo bisogno di stazioni che generino energia dal gas", ha continuato il premier bavare. "Il Nord Stream 2 potrebbe diventare una base affidabile per forniture di gas stabili alla Germania", ha sottolineato. (segue) (Geb)