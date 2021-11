Germania: Soeder (Csu), necessario mettere in funzione gasdotto Nord Stream 2 il prima possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procedura per l'ottenimento del permesso dal regolatore tedesco per la messa in servizio del gasdotto Nord Stream 2 potrebbe trascinarsi fino all'8 maggio. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dall'agenzia di stampa internazionale "Bloomberg", questo termine sarebbe in linea con le tempistiche che le autorità tedesche e dell'Ue hanno il diritto di assumere per elaborare la questione in conformità con la normativa vigente. Tuttavia, come sottolinea "Bloomberg", il processo di certificazione potrebbe anche essere influenzato dalla problematica situazione energetica in Europa, mentre le forniture di gas tramite Nord Stream 2 potrebbero iniziare il giorno successivo all'ottenimento della licenza. (Geb)