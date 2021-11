Algeria-Italia: presidente Mattarella inaugura il Giardino Enrico Mattei ad Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato questa mattina ad Algeri, la capitale dell'Algeria, il Giardino Enrico Mattei situato nel quartiere residenziale del municipio di Hydra, non lontano dall’ambasciata d’Italia. Ad accogliere la delegazione italianano c'era il governatore della municipalità di Algeri, Youcef Chorfa, e il ministro dei Moudjahidine e degli Aventi diritto, Laid Rebigua. Il capo dello Stato, accompagnato dal ministro degli Affari degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha svelato una targa commemorativa del fondatore dell’Eni. “Personalità italiana, amico della rivoluzione algerina, difensore tenace e convinto della libertà e dei valori democratici, impegnato a favore dell’indipendenza del popolo algerino e del completamento della sua sovranità”, reca l’iscrizione della stele commemorativa in lingua araba e in italiano. (segue) (Ala)