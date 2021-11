Algeria-Italia: presidente Mattarella inaugura il Giardino Enrico Mattei ad Algeri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Algeria, ad Enrico Mattei è largamente riconosciuto un altissimo ruolo di sostegno, amicizia e vicinanza durante gli anni della guerra di liberazione nazionale (1954-1962). Infatti, Mattei ha storicamente sostenuto sia il Fronte di liberazione nazionale sia il Governo provvisorio della Repubblica algerina, al quale ha fornito un apporto significativo all’interno dei negoziati degli Accordi di Evian. Il suo nome evoca anche il numero elevato di studenti algerini, futuri quadri e dirigenti dell’industria petroliera ed energetica, formati su sua iniziativa nelle scuole dell’Eni a San Donato Milanese. L’intitolazione di un luogo pubblico di Algeri a Mattei - una prima in assoluto nel Paese - sancisce l’istituzione di un prestigioso luogo intitolato a un italiano e all’italianità nel cuore della capitale. La figura di Enrico Mattei “simboleggia in maniera molto forte la lunga amicizia tra Algeria e Italia”, ha detto ieri Mattarella in alcune dichiarazioni alla stampa a fianco del presidente algerino Abdelmajid Tebboune. (Ala)