Ambiente: Ev, Ue condanna Italia per mancanza depurazioni, 660 Comuni a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia è stata condannata per la seconda volta per la mancanza di depurazione in più di 600 Comuni, coinvolgendo una popolazione di 6 milioni di persone distribuita omogeneamente dal Nord al Sud, e rischia una ulteriore multa di 25 milioni di euro con l'aggiunta di altri 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Alla luce di questa ennesima condanna della Corte di Giustizia europea chiediamo al governo italiano di prendere provvedimenti immediati, visto che anche questa volta viene evidenziata l'inadeguatezza del Pnrr italiano che investe appena 600 milioni per fognature e depuratori. Bisogna agire rapidamente, per evitare che questi veleni arrivino nelle case degli italiani". Lo affermano in una nota i co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi. (segue) (Com)