Ambiente: Ev, Ue condanna Italia per mancanza depurazioni, 660 Comuni a rischio (2)

"Non è possibile che l'Italia continui a violare le norme Ue sulla raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane di centinaia di aree sensibili dal punto di vista ambientale. Ricordiamo che la Corte ha riconosciuto legittime le contestazioni su fogne e depuratori su circa 600 aree e il mancato rispetto delle percentuali minime di riduzione del carico complessivo di fosforo e azoto. Due sostanze altamente inquinanti, che possono portare questi veleni anche nei nostri cibi, attraverso i prodotti agricoli coltivati utilizzando queste acque", spiegano Bonelli ed Evi. "Purtroppo, i più di 600 Comuni interessati, tra i quali Venezia, Matera, Trieste, Pesaro, Urbino, coinvolgono una popolazione di circa 6 milioni di persone che hanno diritto, come tutti, ad una vita senza veleni - proseguono gli ecologisti -. Per questo, anche rispetto al Pnrr, le grandi opere di cui abbiamo bisogno, non sono certo il Ponte sullo Stretto o gli investimenti sprecati per la tecnologia di cattura della CO2, già considerata da molti paesi inutile e costosa, ma quelle che mettono in sicurezza le nostre acque e il nostro territorio".