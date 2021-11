Ambiente: Ev, Ue condanna Italia per mancanza depurazioni, 660 Comuni a rischio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come spiega la Corte europea, 'l'assenza o l'insufficienza dei sistemi di raccolta o di trattamento delle acque reflue urbane rischia di arrecare danni all'ambiente e deve essere considerato come particolarmente grave'. Per questo nelle prossime settimane, come Europa Verde, lanceremo la campagna 'Italia senza veleni' con una grande iniziativa popolare di raccolta di firme per eliminare i veleni dell'aria, nella terra e nel cibo", concludono Bonelli ed Evi. (Com)