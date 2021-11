Roma: liti in strada finiscono con il danneggiamento delle auto, una denuncia e un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei quotidiani controlli mirati al contrasto di ogni forma di degrado e illegalità, i carabinieri del gruppo di Roma hanno arrestato una persona e denunciato una seconda con l’accusa di danneggiamento. La scorsa sera, transitando in via Giovanni Giolitti, i militari del Nucleo operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno notato un 30enne del Congo, senza fissa dimora e con precedenti, in evidente stato di ebbrezza alcoolica, litigare animatamente con un utente della strada, 46enne di Livorno, e colpire con calci e pugni il suo veicolo solo per essere stato richiamato in quanto il proprietario dell’auto lo aveva sorpreso a urinare sulla fiancata. (segue) (Rer)