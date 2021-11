© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lega al lavoro la domenica. In preparazione emendamenti per tagliare gli sprechi del Reddito di cittadinanza e destinarli a due obiettivi: taglio delle tasse sulle bollette di luce e gas, aumento del bonus per genitori separati e divorziati che dopo il Covid non riescono a pagare l’assegno di mantenimento a figli o ex coniugi". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)