Giustizia: Sisto, con presunzione innocenza no bavagli ma rispetto Carta

- Con il decreto legislativo sulla presunzione di innocenza "non si potrà più definire 'colpevole' un imputato-indagato, né nella comunicazione dei processi, né nei provvedimenti giudiziari. Un bavaglio? Assolutamente no, ma il semplice rispetto dei principi costituzionali". Lo ha detto a "Coffee Break" su La7, il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, che poi ha proseguito: "Ci sarà uno stop anche ai nomi ad effetto mediatico per identificare le inchieste e le conferenze stampa saranno consentite soltanto ai procuratori e solo con provvedimento motivato da ragioni di interesse pubblico. Non si tratta di una rivoluzione copernicana - ha concluso - ma del doveroso ripristino di quanto stabilito dalla nostra Costituzione". (Rin)