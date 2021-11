Green pass: Sala, ieri momenti preoccupanti, politica sia coesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A questo punto la politica dovrebbe cercare di essere ancora più coesa, perché se c'è minimo distinguo non si riesce a fare gran che. Ieri ci sono stati momenti preoccupanti per cui bisogna trovare formule per cui la politica, senza se e senza ma, dica da che parte vuole stare". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando con i giornalisti a margine della manifestazione Elle Active, all'Università Cattolica commentando la manifestazione "No green pass" di ieri. "Io - ha ricordato Sala - l'ho detto, sono contrario a una contromanifestazione, perchè in questo momento ci mancherebbe solo che si creino incidenti tra due fazioni. (Rem)