Bulgaria: ministro della Salute assicura, misure anti-Covid stanno funzionando

- Le misure prese dal governo in Bulgaria per contrastare l'aumento dei contagi da Covid-19 stanno funzionato. o ha affermato il ministro della Salute Stoycho Katsarov nel corso della trasmissione televisiva "La giornata inizia con Georgi Lyubenov". Secondo Katsarov, nel Paese sono state somministrate 250 mila prime dosi del vaccino contro il coronavirus solo nelle ultime settimane. Per questo motivo, ha sottolineato il ministro, le misure stanno funzionando perché £riducono il numero di nuovi contagiati e le persone soddisfano i requisiti per il green pass". "Da lunedì abbiamo creato le condizioni e le regole per il rientro degli studenti nelle aule, in un ambiente sicuro. Il nostro compito principale è proteggere la società dalla diffusione dell'epidemia", ha aggiunto Katsarov secondo cui, "è normale che i cittadini siano preoccupati, ma dall'altra parte ci sono i bambini per i quali bisogna fare di tutto perché non facciano lezione da casa". "Le preoccupazioni sono salutari perché consentiranno di svolgere il processo nel migliore dei modi", ha affermato il ministro della Salute che ha cercato così di tranquillizzare l'opinione pubblica in merito alla situazione epidemiologica nel Paese. Katsarov ha assicurato che gli ospedali sono riforniti di ossigeno, con tutte le medicine necessarie. (Seb)