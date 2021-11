Egitto-Iraq: Al Sisi telefona a premier Khadimi dopo attentato a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha intrattenuto quest’oggi una conversazione telefonica con il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, “per assicurarsi della sua sicurezza dopo l'efferato attentato a cui è stato esposto all'alba di oggi, augurando a lui e al fraterno popolo iracheno sicurezza, stabilità e pace”. Lo ha detto il portavoce presidenziale egiziano, ambasciatore Bassam Radi, in un post su Facebook. In precedenza, Al Sisi ha scritto su Twitter di aver appreso “con preoccupazione” la notizia del tentativo di assassinio di Khadimi, invitando tutte le parti e le forze politiche in Iraq alla calma e a rinunciare alla violenza. (Irb)