Colleferro: si rifiuta di sottoporsi al droga test, 44enne rintracciato e arrestato da carabinieri

- I carabinieri della compagnia di Colleferro, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di applicazione e vigilanza sulle misure restrittive disposte dall’Autorità giudiziaria, hanno arrestato un 44enne. Nello specifico, i carabinieri della stazione di Valmontone hanno rintracciato l’uomo nei pressi della sua abitazione, notificandogli un ordine di carcerazione per espiazione pena detentiva di mesi 4 con annessa ammenda di euro 1.000, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri. L’arrestato è stato accompagnato a casa dove espierà la reclusione in regime di detenzione domiciliare, in ordine alla condanna riportata per il reato previsto dall’art.187 CdS, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare lo stato di alterazione psicofisica derivante all’uso di sostanze stupefacenti, commesso nel mese di gennaio 2013, a Colleferro.(Rer)