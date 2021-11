Cop26: Letta, da prima pagina foto ministro delle Tuvalu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La foto che avrei messo in prima pagina", scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, pubblicando lo scatto della dichiarazione del ministro Simon Kofe delle Tuvalu, Stato insulare polinesiano nell'oceano Pacifico tra le Hawaii e l'Australia. Il ministro ha videoregistrato il suo discorso alla Cop26 per sottolineare i danni subiti dall'innalzamento dei mari. Un appello con le gambe immerse nel mare fino alle ginocchia per denunciare i rischi legati al cambiamento climatico nell'arcipelago. (Rin)