Malesia-Singapore: trafficante condannato a morte, premier Yaakob chiede grazia a omologo Lee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La condanna a morte è arrivata nel novembre del 2010 e la richiesta di grazia è stata respinta nel giugno dello scorso anno. La data per l’esecuzione è stata fissata per il 10 novembre prossimo. Secondo i legali di Nagaenthran, l’uomo avrebbe problemi di disabilità mentale. Venerdì 5 novembre, tuttavia, il ministero dell’Interno di Singapore ha chiarito che i problemi mentali di Nagaenthran sono già stati considerati in sede processuale e che, secondo i giudici, l’uomo era consapevole delle proprie azioni all’epoca del crimine. (Fim)