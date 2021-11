Spagna: Garamendi (Ceoe), governo dica cosa vuole fare con la riforma del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo dovrebbe chiarire "cosa intende fare" con la riforma del lavoro in quanto il settore privato fa accordi "senza sosta" da oltre 40 anni. Lo ha affermato il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, prima di un evento nella città di Palencia (Castiglia e Leon) con gli imprenditori locali, invitando a "depoliticizzare" le questioni. "Non siamo coinvolti nella politica elettorale o di partito. Continueremo a sederci al tavolo e parleremo, ma da un punto di vista professionale e vogliamo che la gente torni al lavoro", ha sottolineato il presidente della Ceoe. A proposito del problema della precarietà dell'occupazione e dei contratti temporanei, uno dei tempi sollevati dall'Unione europea nei confronti della Spagna, Garamendi ha spiegato come si tratti di "qualcosa più profondo di una battaglia politica o di un trofeo". A questo proposito, he sottolineato che quando si parla di lavoro temporaneo nelle aziende private si attesta al 22 per cento, mentre in quelle pubbliche è di 10 punti più alto. "Stiamo parlando di aziende private, ma vogliamo che il settore pubblico faccia i suoi compiti", ha affermato Garamendi. Il rappresentante degli imprenditori spagnoli ha evidenziato che la Ceoe non ha il potere di porre il "veto" alla riforma del lavoro ma ha il "diritto di dire che questo non è buono per il Paese", anche se può sbagliarsi. (Spm)