Lavoro: Bonomi a Cgil, no al ricatto dello sciopero

- Gli italiani nella campagna anti-virus hanno dato una grande dimostrazione di educazione civica, di senso della responsabilità e oggi tutto chiedono, tranne che di andare in piazza. Chiedono di stare uniti, di trovare le soluzioni ai problemi, di creare più occupazione, di dare più reddito, di pensare ai giovani e alle donne che hanno una partecipazione molto bassa nel mondo del lavoro. Non di andare in piazza. Non è questa la strada giusta". Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi ieri mattina era al Teatro Sociale di Alba per partecipare al Forum nazionale della Piccola Industria. Con i giornalisti prima di salire sul palco, e poi di fronte alla platea di imprenditori, ha replicato all'intervista di Maurizio Landini alla Stampa. Presidente, il leader della Cgil è stato categorico. "Siamo pronti allo sciopero se il governo non ascolta i lavoratori. Draghi rinvia e non risolve i problemi". Che cosa risponde? "Io credo che in questa Italia le soluzioni si debbano trovare insieme, non scioperando. Si ritiene ancora che il ricatto della mobilitazione sia un mezzo per ottenere quello che uno chiede, uno strumento che porta a rifiutare ogni confronto con il resto del mondo del lavoro, e poi ci si lamenta. Su nodi come il mercato del lavoro, i giovani, le donne, bisogna mettere al centro le persone, non evocare lo spettro di una lotta di classe servi-padroni", ha detto a "La Stampa". Landini dice anche che gli 8 miliardi stanziati per il taglio delle tasse andranno più alle imprese che ad aumentare le buste paga dei lavoratori.... "In realtà il fondo è stato stanziato, ma non è ancora stato deciso come usarli. Molto probabilmente Landini non ha ascoltato quello che come Confindustria stiamo dichiarando da mesi, perché noi stiamo dicendo che vogliamo un taglio contributivo del cuneo fiscale per mettere più soldi in tasca agli italiani e rendere più competitivo il costo del lavoro delle imprese. Più che dichiararlo apertamente, cosa dobbiamo fare? Mi sembra che si voglia cercare la polemica e francamente non ci interessa, noi vogliamo trovare soluzioni". (segue) (Rin)