Lavoro: Bonomi a Cgil, no al ricatto dello sciopero (2)

- Sulla legge di Bilancio, ha detto che "ci lasciava immaginare ben altro scenario". Deluso? "Per tutti i provvedimenti che coinvolgono imprese e mondo del lavoro, le imprese non vengono ascoltate. Bisognerebbe avere l'umiltà di farlo. Invece, assistiamo alla battaglia per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Oppure, vediamo stanziare quattro miliardi per i centri pubblici per l'impiego. Io credo che nessun imprenditore in questa sala cerchi i propri collaboratori attraverso i centri per l'impiego". Qual è il suo giudizio sul disegno di legge sulla concorrenza approvato dal consiglio dei ministri? "Credo sia molto da apprezzare il fatto che il governo stia proseguendo nella sua opera di riforme collegate al Pnrr. La concorrenza è senza dubbio fondamentale per rendere più efficiente il mercato e diminuire i costi a favore di cittadini e imprese. Nel ddl, però, ci sono alcuni punti molto critici: uno su tutti è la rimborsabilità dei farmaci equivalenti, che è stata affrontata con un approccio troppo ideologico e rischia di produrre schizofrenia. Perché da una parte abbiamo interventi nella legge di bilancio che sostengono la ricerca di sviluppo e dall'altra ammazziamo i risultati di questa ricerca. Per questo crediamo ci siano ancora delle cose che nell'iter di approvazione vadano rettificate e messe a posto". (segue) (Rin)