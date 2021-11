Lavoro: Bonomi a Cgil, no al ricatto dello sciopero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stesso giudizio per la norma introdotta nel dl Infrastrutture, che limita drasticamente i trasporti eccezionali? "È stato uno scivolone, purtroppo doloroso, e speriamo venga rimediato al più presto. L'industria italiana di problemi ne ha già tanti, andarseli anche a cercare credo non sia la strada giusta. Peraltro, non va neppure nella direzione della sostenibilità. È veramente un fulmine a ciel sereno, speriamo venga risolto nel più breve tempo possibile". Tra gli imprenditori sta crescendo il timore per una quarta ondata del virus. Lei pensa che anche noi dovremmo fare come l'Austria e ipotizzare di mettere in lockdown i non vaccinati? "Non sta a me decidere, non sono un medico e mi affido a chi ha la competenza per prendere queste decisioni. Quello che noi abbiamo fatto come Confindustria è sotto gli occhi di tutti: abbiamo messo a disposizione le nostre fabbriche come hub vaccinali di comunità per velocizzare la campagna di immunizzazione. Abbiamo anche detto che eravamo favorevoli all'obbligo vaccinale, ma purtroppo la politica non ha trovato una sintesi su un provvedimento che molto probabilmente sarebbe stato dirompente. Infine, abbiamo sostenuto fortemente l'adozione del green pass, proprio per mettere in sicurezza non solo le fabbriche, ma tutta la comunità. È questa la strada che dobbiamo percorrere". (Rin)